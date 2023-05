Luzern: Töff-Fahrer ständig ohne Führerschein unterwegs

Bei mehreren Kontrollen war er zu schnell gefahren: Er wurde über Monate immer wieder mit 54, 61, 57 und 84 km/h in 50er-Zonen geblitzt. Und eine Haftpflichtversicherung hatte er auch nicht.

Nun reicht es der zuständigen Staatsanwaltschaft in Emmen. Sie verurteilte Markus F. wegen der widerrechtlichen Aneignung von Kontrollschildern, des Führens eines Motorrades ohne den erforderlichen Führerausweis (5x), des Führens eines Motorrades ohne Fahrzeugausweis und ohne Haftpflichtversicherung (5x), des Verwendens eines Kontrollschildes, welches nicht für ihn oder sein Fahrzeug bestimmt ist (5x), des Überschreitens der Höchstgeschwindigkeit (1x) und des mehrfachen Überschreitens der Höchstgeschwindigkeit (1x).

Einen Tag befand er sich in Untersuchungshaft, das wird ihm als 30 Franken an die Strafe angerechnet.

Die Liste der Vergehen, die sich Markus F.* aus dem Kanton Luzern hat zuschulden kommen lassen, ist lang. F. hat nämlich keinen Ausweis um seinen Suzuki-Töff zu fahren – was ihn bis jetzt aber nicht sonderlich stark davon abgehalten hat, das dennoch zu tun.

Wie aus einem Strafbefehl hervorgeht, ist er der Luzerner Polizei bisher viermal dabei ins Netz gegangen: am 2. Januar, 28. Januar, 26. August und am 13. Oktober 2022. Zudem konnten ihm weitere 48 Fahrten ohne gültigen Führerschein zwischen September und November 2022 nachgewiesen werden.

Nummernschild in Luzern rasch geklaut

Weil Markus F. auch keine Zulassung für seinen Töff hat, behalf er sich auf illegale Weise selber. Und zwar klaute er am Franziskanerplatz in Luzern kurzerhand das Nummernschild einer Vespa und montierte es an seiner Suzuki. «Um den Anschein zu erwecken, dass das Motorrad immatrikuliert ist», wie die Staatsanwaltschaft schreibt. Ab September 2022 war er mit einem anderen Schild unterwegs – dieses hatte ihm ein Kollege ausgeliehen.