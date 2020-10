Auf der Höhe Spreitenbach gerieten die zwei Beschuldigten schliesslich nebeneinander fahrend in eine Radarmessung der Kantonspolizei Aargau.

Die Staatsanwaltschaft Baden hat gegen einen 19-jährigen Serben und einen 21-jährigen Kosovaren aus dem Kanton Zürich, die in der Nacht auf den 11. April auf der A1 bei Spreitenbach AG mit massiv übersetzter Geschwindigkeit geblitzt worden waren, Anklage erhoben. (Symbolbild)

Zwei junge Männer wurden am 11. April auf der A1 bei Spreitenbach mit massiv übersetzter Geschwindigkeit geblitzt.

Die Staatsanwaltschaft Baden wirft den Beschuldigten, einem 19-jährigen Serben und einem 21-jährigen Kosovaren, vor, sich mit zwei gemieteten PS Boliden (einem BMW M6 und einem Audi RS6) am 11. April kurz nach Mitternacht auf der Autobahn A1 zuerst in Fahrtrichtung Bern auf der Höhe Wettingen AG und danach kurze Zeit später in Fahrtrichtung Zürich mit massiv übersetzter Geschwindigkeit ein Rennen geliefert zu haben.