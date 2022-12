Luzern: Kindesentführerin wird heute befragt – U-Haft beantragt

1 / 3 Am frühen Montagmorgen wurde ein drei Tage altes Baby aus der Frauenklinik des Kantonsspitals Luzern (LUKS) entführt . Dank umfangreichen Ermittlungen konnte die mutmassliche Täterin an ihrem Wohnort in der Zentralschweiz festgenommen werden. 20min/Matthias Giordano Eine Mitarbeiterin des LUKS zeigte sich gegenüber 20 Minuten schockiert: «Ich konnte es fast nicht glauben, als ich davon gehört habe. Eine Horrorvorstellung für frische Eltern.» 20min/Matthias Giordano Seit dem Vorfall wird der Eingang der Frauenklinik von einem Sicherheitsbeamten überwacht. 20min/Matthias Giordano

Darum gehts Eine 20-Jährige hat am Montag ein Baby aus einem Zimmer der Frauenklinik des Kantonsspitals Luzern entführt. Sie hatte sich als Pflegefachfrau ausgegeben.

Die Luzerner Staatsanwaltschaft hat nun Untersuchungshaft beantragt. Die Frau werde heute vernommen.

«Wir haben Untersuchungshaft beantragt», sagt Simon Kopp, Sprecher der Luzerner Staatsanwaltschaft, am Dienstag auf Anfrage. Und: «Wir werden die Frau heute zum Motiv und zum Tathergang befragen. Wir wollen wissen, was ihr Motiv war und vor allem wie ihr die Tat gelungen ist», so Kopp. Alles, was zum Motiv bisher an die Öffentlichkeit gelangt sei, sei reine Spekulation, betont er.

Ausserdem sei das Kind entgegen verschiedenen Berichterstattungen nicht in einem kritischen Zustand aufgefunden worden. «Es konnte vor Ort kein kritischer Zustand festgestellt werden», sagt Kopp. Was die Tatzeit und den -hergang betrifft, will er keine Angaben machen, da womöglich noch weitere Personen befragt werden müssen und diese nicht beeinflusst werden sollen.

Die 20-jährige Beschuldigte hatte am Montag ein drei Tage altes Neugeborenes aus einem Zimmer der Frauenklinik des Luzerner Kantonsspitals entführt. Laut Staatsanwaltschaft soll sie sich gegenüber den Eltern als Pflegefachkraft ausgegeben haben. Dank umfangreichen Ermittlungen konnte die mutmassliche Täterin an ihrem Wohnort in der Zentralschweiz festgenommen werden. Das Kind befand sich bei der Frau.