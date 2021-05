Internationales Strafverfahren - Staatsanwaltschaft beschlagnahmt antike Gegenstände im Museum 

Die Basler Staatsanwaltschaft beschlagnahmte im Jahr 2018 im Auftrag der italienischen Justiz elf Objekte, die illegal in die Schweiz geschmuggelt worden sein könnten, aus dem Antikenmuseum, wie die «Basler Zeitung» (Bezahlartikel) am Samstag berichtete. Peter Gill, Sprecher der Basler Staatsanwaltschaft, bestätigt den Einsatz. «Die italienische Justiz hat ein Strafverfahren wegen Hehlerei-Verdachts eingeleitet», so Gill. Neben den elf archäologischen Gütern sei in Turin auch eine bronzene Herkules-Statuette durch die italienische Justiz sichergestellt worden, die das Basler Museum den Italienerinnen und Italienern für eine Sonderausstellung ausgeliehen hatte.