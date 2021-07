Wegen Viagogo : Staatsanwaltschaft durchsucht Geschäftsstelle des FC Bayern

Gegen den Ticket-Zweithändler Viagogo ermittelt die Staatsanwaltschaft. Sie hat mehrere Geschäftsräume deutscher Fussballclubs durchsuchen lassen. Es geht um den Verdacht der Steuerhinterziehung.

Am Donnerstag bestätigte Viagogo die Ermittlungen. Der Ticket-Zweithändler kündigte an, mit den Behörden kooperieren zu wollen. «Wir sind uns einer laufenden Untersuchung bezüglich Steuerzahlungen in Deutschland bewusst», teilte ein Sprecher mit. Viagogo komme allen Steuerpflichten in den Märkten, in denen sie tätig sind, «voll und ganz nach». «Wir kooperieren mit den zuständigen Behörden und sind zuversichtlich, dass diese Angelegenheit zeitnah geklärt wird», teilte Viagogo mit.