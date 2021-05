Leiche zerstückelt und gegessen : Staatsanwaltschaft erhebt Anklage gegen «Kannibalen von Pankow»

Vor rund acht Monaten soll ein 41-Jähriger auf einem Datingportal Stefan T. kennengelernt und ihn später getötet und Teile der Leiche gegessen habe. Nun wird er wegen Mordes angeklagt.

Ein Spaziergänger hatte am 8. November in einem Park in der Nähe der Schönerlinder Chaussee in Berlin-Pankow einen Beinknochen entdeckt, der laut einem Polizeisprecher «komplett fleischlos» war.

Das Opfer: Stefan T. war als Monteur im Hochleitungsbau tätig. Ein Spaziergänger fand Anfang November in einem Park in Berlin-Pankow einen Beinknochen, der T. zugeordnet wurde.

Nach einem kannibalistisch und sexuell motivierten Gewaltverbrechen in Berlin ist der mutmassliche Täter wegen Mordes angeklagt worden. Dem 41-Jährigen werde vorgeworfen, vor etwa acht Monaten bei einem per Datingportal vereinbarten Treffen in seiner Wohnung einen etwa gleichaltrigen Mann getötet zu haben, teilte die Staatsanwaltschaft in der Hauptstadt am Dienstag mit. Danach habe er den Toten zerteilt sowie Leichenteile in der Stadt verteilt.