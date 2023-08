Barchetsee: Staatsanwaltschaft erhebt Anklage gegen zwei Männer

Wie die Thurgauer Staatsanwaltschaft am Montag mitteilte, wurde das Untersuchungsverfahren nun abgeschlossen. Sie hat die Anklage gegen die beiden Beschuldigten wegen Mordes an das Bezirksgericht Frauenfeld überwiesen. Den Beschuldigten wirft die Staatsanwaltschaft vor, das Opfer unter einem falschen Vorwand an einen Waldrand in der Nähe von Frauenfeld gelockt zu haben.