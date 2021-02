J. B.* (36) aus Thundorf TG: In seiner Wohnung soll Isabella gestorben sein.

Isabella T. wurde tot in einem Waldstück aufgefunden.

Die 20-Jährige wurde in einen Teppich gewickelt.

Vor knapp drei Jahren wurde in einem Waldstück in Zezikon die Leiche von Isabella T. gefunden.

Am 25. Januar 2018 wurde im Waldstück «Wilderetobel» in Zezikon die Leiche einer 20-jährigen Frau aufgefunden, wobei aufgrund der Fundsituation von einem Tötungsdelikt ausgegangen werden musste. Bei der Frau handelte es sich um Isabella T.*

Gemäss Anklageschrift verstarb die 20-jährige Frau am Freitag, 3. November 2017, in der Wohnung von J.B.*, damals 36 und in Thundorf wohnhaft. Bei J.B. handelte es sich um einen «stadtbekannten Dealer» mit niederländischem Pass. Isabella soll ihn durch ihre Cousine kennengelernt haben.