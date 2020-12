Trier : Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Amokfahrer wegen Mordes

Die Staatsanwaltschaft stuft die Amokfahrt von Bernd W. in Trier als mehrfachen Mord, Mordversuch und gefährliche Körperverletzung ein. Fünf Personen kamen bei der Amokfahrt ums Leben.

Die Staatsanwaltschaft Trier hat am Mittwoch den mutmasslichen Amokfahrer von Trier verhört . Sie wertet die Tat als mehrfachen Mord, Mordversuch und gefährliche Körperverletzung. Der Verdächtige ist ein deutscher Staatsangehöriger, er war betrunken, so wurden bei ihm 1,4 Promille festgestellt.

Trier gedenkt den Opfern

Bei einem bewegenden Gedenken am Trierer Wahrzeichen Porta Nigra haben Hunderte Menschen in Deutschland der Opfer der Todesfahrt vom Dienstag gedacht.

Zahlreiche Kerzen und Blumen an dem früheren römischen Stadttor erinnerten am Mittwoch an die 5 Toten und 14 Verletzten. «Trier trauert, Trier leidet, Trier resigniert aber nicht», sagte Oberbürgermeister Wolfram Leibe.

Rettungskräfte stossen an die Grenzen des Zumutbaren

Oberbürgermeister Leibe sagte, die Rettungskräfte seien an die Grenze dessen gekommen, «was man Menschen zumuten kann». Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier habe ihm telefonisch zugesichert, dass er mit der Stadt fühle. Leibe kündigte an, dass die Stadt an diesem Donnerstag um 13.46 Uhr noch einmal an alle Opfer erinnern wolle.