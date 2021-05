Mögliche Falschaussagen - Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Österreichs Kanzler Sebastian Kurz

Vor dem Ministerrat am Mittwoch trat der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz vor die Presse, um mit der Causa Untersuchungsausschuss aufzuräumen. Die Oppositionsparteien SPÖ und NEOS hatten ihn und seinen Kabinettschef Bernhard Bonelli der Falschaussage vor dem Untersuchungsausschuss zur Ibiza- und Casino-Affäre – dort gilt die Wahrheitspflicht – bezichtigt und angezeigt. Er hatte sich in seinen Aussagen widersprochen.

Kurz wehrt sich gegen Vorwürfe

«Ich möchte darauf hinweisen, dass ich stets im Untersuchungsausschuss versucht habe – und das stundenlang – alle Fragen wahrheitsgemäss – so ich mich erinnern kann – zu beantworten», so der Regierungschef weiter. Es sei zudem um Ereignisse, die Jahre zurück lägen und um Themenbereiche, mit denen er «nur am Rande» zu tun gehabt habe, gegangen.