Amtsgeheimnisverletzung im Fall Rupperswil

Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Polizist

Ein Polizeioffizier soll Informationen weitergegeben und eine Person beeinflusst haben. Jetzt erhebt die Staatsanwaltschaft Anklage.

Mörder verurteilt

Am 21. Dezember 2015 hatte ein damals 32-jähriger Schweizer in Rupperswil AG vier Menschen brutal getötet, darunter einen 13-jährigen Knaben. Im Mai 2016 wurde der Mann, der in der Nähe des Tatortes wohnte, in Aarau verhaftet.