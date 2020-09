Im Freibad Lerchenfeld in der Stadt St. Gallen kam es vor drei Wochen zu einem Unfall. Ein 9-jähriger Bub stürzte vom Fünf-Meter-Sprungbrett.

Ein 9-jähriger Bub stürzte im Freibad Lerchenfeld in St. Gallen im August vom Fünf-Meter-Sprungturm auf den Beckenrand. Dabei wurde er schwer verletzt . Der 9-Jährige wurde vor Ort gepflegt und dann ins Spital gebracht. Nun sind neue Erkenntnisse zum Unfall bekannt.

«Richtig viel Blut strömte aus dem Ohr»

Der Sportlehrer Rouven Bärlocher war beim Unfall zufällig vor Ort und leistete Hilfe. Zuvor war er mit seiner Klasse in der Badi. Die Zwischenlektion nutzte der Sportlehrer für einen erfrischenden Schwumm. «Als ich aus dem Wasser stieg, sah ich den Aufprall und rannte gleich zum Becken hin», so der 37-Jährige kurz nach dem Unglück zu 20 Minuten. Alle anderen seien davongerannt, vermutlich weil sie unter Schock standen. Beim Knaben angekommen, sah Bärlocher, dass dieser in einer Blutlache lag. «Blut strömte aus dem Ohr, richtig viel Blut», sagte er.