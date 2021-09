Totes Geschwisterpaar in Frick AG - Staatsanwaltschaft ermittelt wegen vorsätzlicher Tötung

Der 25-jährige M.* starb am Dienstagmorgen unter noch unklaren Umständen. Seine Schwester A.* (26) wurde von der Polizei ebenfall leblos in der Wohnung ihrer Eltern aufgefunden.

Noch sind die Hintergründe des Todes zweier Personen, die am Dienstag tot in einer Wohnung in Frick gefunden wurden, unklar. Bei den Verstorbenen handelt es sich um den 25-jährigen M.* und seine 26-jährige Schwester A.* Die Leichen der beiden werden noch obduziert. Die Staatsanwaltschaft geht aber inzwischen von einem Tötungsdelikt aus, wie Blick berichtet. «Wir haben ein Verfahren eröffnet wegen vorsätzlicher Tötung, weil wir Hinweise darauf haben», teilte Sprecherin Fiona Strebel auf Anfrage mit. Weitere polizeiliche Ermittlungen zum Tatgeschehen seien noch am laufen. Ergebnisse der Obduktion seien indes frühestens am Donnerstagmittag zu erwarten.