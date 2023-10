Wettskandal: Italien-Stars Sandro Tonali und Nicolò Zaniolo verhört

Italiens Fussball wird von einem möglichen Wettskandal überschattet. Wie der nationale Fussballverband mitteilt, hat die Staatsanwaltschaft in Turin Ermittlungen gegen Sandro Tonali (Newcastle) und Nicolò Zaniolo (Aston Villa) eingeleitet. Beide Spieler wurden am Donnerstagabend im Trainingscamp der Nationalmannschaft von der Polizei verhört.

Aus «Schutz» und weil «sich beide Spieler in dieser Situation nicht in der notwendigen Verfassung befinden, um die in den kommenden Tagen geplanten Verpflichtungen zu erfüllen», hat der Verband entschieden, Tonali und Zaniolo per sofort nach Hause zu schicken.