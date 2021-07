Frau (25) bewusstlos geschlagen - Staatsanwaltschaft ermittelte bereits gegen den Schläger von Muttenz

1 / 4 Am 11. Juli fand die Baselbieter Polizei in der Bahnhofstrasse in Muttenz eine schwer verletzte Frau. Die 25-Jährige war nicht mehr ansprechbar und lag im Eingangsbereich einer Liegenschaft. Gootle Street View Unweit des vermuteten Tatorts konnte die Polizei einen Tatverdächtigen festnehmen. Es handelt sich um einen 41-jährigen Ungarn. Polizei BL (Symbolbild) Der Fall liegt mittlerweile bei der baselstädtischen Staatsanwaltschaft, die das Verfahren übernommen hat. Gegen den Mann wird nämlich bereits wegen eines mindestens gleich schweren Delikts ermittelt. Bilddatenbank Kanton BS

Am Sonntag, 11. Juli, fanden Patrouillen der Baselbieter Polizei im Eingangsbereich einer Liegenschaft in der Bahnhofstrasse eine schwer verletzte Frau vor. Die 25-Jährige war gemäss Mitteilung der Baselbieter Polizei regungslos und nicht mehr ansprechbar. In der Nähe des vermuteten Tatorts wurde ein 41-jähriger Ungar wegen dringenden Tatverdachts festgenommen.

Das Verfahren gegen den Mann hat inzwischen die Staatsanwaltschaft Basel-Stadt übernommen, weil im Nachbarkanton bereits gegen ihn ermittelt wird. Die Behörde bestätigte auf Anfrage die Verfahrensübernahme wegen einer Gerichtsstandverfügung. Weitere Angaben wurden wegen des Amts- und Untersuchungsgeheimnisses nicht gemacht.

Zu dieser Verfahrensübernahme konnte es allerdings nur kommen, weil dem Tatverdächtigen in Basel-Stadt ein mindestens so schweres Delikt vorgeworfen wird. Die Strafprozessordnung besagt in Artikel 34, dass für die Verfolgung und Beurteilung sämtlicher Taten die Behörden jenes Ortes zuständig seien, an dem «die mit der schwersten Strafe bedrohte Tat» begangen worden ist, wenn die Straftaten an verschiedenen Orten verübt wurden. Bei gleichwertiger Strafandrohung kommt der Kanton zum Zug, der zuerst mit den Ermittlungen angefangen hat.