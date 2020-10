Der 38-Jährige war amtierender Schweizer Meister im Ultra-Cycling und trat in einem Viererteam bei der diesjährigen Tortour an. Nach dem Unfall wurde das Rennen abgebrochen.

Zum tödlichen Unfall kam es Mitte August auf dem Oberalppass im Rahmen des Tortour-Rennens. Beim verunfallten Velofahrer handelt es sich um Roger Nachbur, einen mehrfachen Sieger der Tour. Der 38-Jährige war amtierender Schweizer Meister im Ultra-Cycling und trat in einem Viererteam bei der diesjährigen Tortour an. Gemäss dem Spurenbild auf der Strasse kann man davon ausgehen, dass der Motorradfahrer sich zum Zeitpunkt der Kollision auf der Fahrbahnhälfte des Velofahrers befand. Nach dem Unfall wurde das Rennen durch die Organisatoren abgebrochen.

Verfahren wegen fahrlässiger Tötung eröffnet

Wie die Staatsanwaltschaft Graubünden bestätigt, wurde inzwischen ein Verfahren gegen den Töfffahrer wegen fahrlässiger Tötung eröffnet. «Wir sind noch am Anfang des Verfahrens», so ein Sprecher. Man warte noch auf den Polizeirapport. «Erst am Schluss der Untersuchung wird entschieden, ob gegen die beschuldigte Person ein Strafbefehl erlassen respektive Anklage erhoben wird oder allenfalls das Verfahren einzustellen ist», so der Sprecher weiter. Bis zu einem rechtskräftigen Entscheid gilt die Unschuldsvermutung, betont der Sprecher.