Prozess in Hinwil ZH

Staatsanwaltschaft fordert Ausschaffung für deutschen Neonazi

Ein deutscher Neonazi muss sich am Bezirksgericht Hinwil wegen illegalem Waffenbesitz und Hass-Postings auf Facebook verantworten. Die Staatsanwaltschaft will ihn des Landes verweisen.

Wegen eines Waffenlagers unter dem Bett und der Verharmlosung des Vernichtungslagers Auschwitz hat sich am Dienstag ein deutscher Neonazi vor dem Bezirksgericht Hinwil verantworten müssen. Der Staatsanwalt verlangt eine Freiheitsstrafe von 32 Monaten sowie einen Landesverweis von 14 Jahren.

Angeklagt wegen illegalem Waffenbesitz

Der Deutsche trägt Hakenkreuze und Fritz Sauckel, den NSDAP-Gauleiter aus Thüringen, auf der Haut. Seine Freunde sind gemäss Staatsanwalt «das Who is Who» der Nazi-Szene.

Vor Gericht stand er jedoch nicht wegen seiner Tätowierungen oder seiner Freunde, sondern wegen eines Waffenlagers unter dem Bett. Die Polizei fand ein Sturmgewehr, eine Maschinenpistole sowie fast 2000 Schuss Munition. Was er damit vorhatte, wissen die Behörden nicht.

Verharmlosung von Auschwitz

Angeklagt ist er auch wegen eines Facebook-Posts, in dem er einen Zeitungsbericht über eine Auschwitz-Überlebende mit einem «Facepalm»-Emoji kommentierte, also mit dem Zeichen für «sich an den Kopf fassen». Dazu stellte er die Bemerkung, dass ja sieben Millionen Juden überlebt hätten.