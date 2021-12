Amsterdam : Staatsanwaltschaft fordert lebenslange Haft für Abschuss von MH-17

Alle 298 Insassen der Malaysia-Airlines-Maschine MH 17 starben, als sie 2014 über der Ostukraine abgeschossen wurde. Die Staatsanwaltschaft fordert nun eine harte Strafe für die vier Verdächtigen.

Blumen und Kerzen an der Absturzstelle in der Ukraine.

In den Niederlanden wird selten lebenslängliche Haft verhängt.

Drei Russen und ein Ukrainer standen in Amsterdam vor Gericht.

Im Prozess um den Abschuss eines Flugzeugs der Malaysia Airlines über der Ostukraine 2014 hat die Staatsanwaltschaft lebenslange Haft für vier Verdächtige gefordert. Sie hätten «tiefes und unumkehrbares Leid» über die Hinterbliebenen der 298 Passagiere und Crewmitglieder von Flug gebracht, erklärte Staatsanwältin Manon Ridderbeks am Mittwoch im Gerichtssaal nahe dem Amsterdamer Flughafen Schiphol. Rücksichtslos hätten die Verdächtigen das Flugzeug mit einer russischen Rakete zum Absturz gebracht und so alle Insassen getötet.

Das Strafmass forderte Ridderbeks zum Abschluss einer dreitägigen Beweisführung im Strafverfahren, das in Abwesenheit der Verdächtigen stattfindet. In den zwei Tagen zuvor hatte die Staatsanwaltschaft ihre Anklageschrift detailliert erläutert. Die Ankläger gingen auch auf forensische Beweismittel ein, die aus dem Wrack und von Leichen der Opfer gesammelt wurden. Zuvor hatten die Richter einen Hangar einer niederländischen Militärbasis aufgesucht, wo das Wrack der Maschine gelagert wird. Dort begutachteten sie Trümmerteile.

Waffe kam aus einer russischen Militärbasis

Drei Russen und ein Ukrainer, die 2014 als separatistische Rebellen die Regierung in Kiew bekämpften, sollen laut der Anklage ein Team gebildet haben, das ukrainische Flugzeuge mit einem Raketensystem zum Absturz brachte. Herangeschafft wurde die Waffe danach per Lastwagen von einer russischen Militärbasis. Die Anklage verwies vor Gericht auch auf einen Mitschnitt eines Gesprächs zwischen zwei der Rebellen, in dem sie sich über den Abschuss der Maschine unterhielten, die sie für einen ukrainischen Kampfjet hielten.