Brennende Pyros: Staatsanwaltschaft führt Verfahren gegen sechs Fackelwerfer 

Nach dem Zürcher Fussballderby am 21. Oktober 2021 kam es zu wüsten Szenen: Eine Gruppe von rund 55 vermummten FCZ-Anhängern stürmte in Richtung GC-Sektor und warf brennende Fackeln in die Fans. Im März 2023 verurteilte das Bezirksgericht Zürich einen der Täter (25) zu einer bedingten Freiheitsstrafe von 16 Monaten.