Thurgau: Staatsanwaltschaft geht im Fall Hefenhofen in Berufung

Die Staatsanwaltschaft forderte 6 Jahre und vier Monate Gefängnis.

Nun gibt die Staatsanwaltschaft bekannt, dass sie das Urteil nicht akzeptiert und an das Obergericht weiterziehen wird.

Es wird also zu einem Prozess in der zweiten Instanz kommen.

Die Staatsanwaltschaft weist insbesondere den Vorwurf zurück, sie habe das Strafverfahren zu spät eröffnet.

Vor einer Woche sind vom Bezirksgericht Arbon die Urteile im Fall Hefenhofen eröffnet worden. Ulrich K. wurde vom Bezirksgericht zu einer bedingten Gefängnisstrafe von acht Monaten verurteilt. Die Staatsanwaltschaft hatte eine sehr viel höhere Strafe gefordert: 6 Jahre und vier Monate Gefängnis.

Nun gibt die Staatsanwaltschaft Thurgau bekannt, dass sie das Urteil vom Bezirksgericht an die nächste Instanz weiterziehen wird. In einer Medienmitteilung weist die Staatsanwaltschaft den Vorwurf zurück, sie hätte das Strafverfahren zu spät eröffnet. Das treffe nicht zu.

Man habe eröffnete das Strafverfahren gegen den Ulrich K. am 8. August 2017 durch Erlass eines Hausdurchsuchungsbefehls, heisst es im Communiqué. Dies nachdem mitgeteilt worden war, dass man an diesem Tag einen Kieferknochen unter einem Misthaufen gefunden hatte. Eine frühere Eröffnung des Strafverfahrens hätte nicht im Einklang mit den gesetzlichen Vorschriften gestanden, so die Thurgauer Staatsanwaltschaft. Ab diesem Tag sei Ulrich K. anwaltlich vertreten und es seien ihm die gesetzlich vorgeschriebenen Verfahrensrechte gewährt worden. «Das Strafverfahren war von Beginn weg fair und die Beweise wurden unter Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben erhoben, weshalb diese aus Sicht der Staatsanwaltschaft Thurgau verwertbar sind», heisst es weiter in der Medienmitteilung.

Veterinäramt legitimiert

Die bis zum Zeitpunkt der Eröffnung der Strafuntersuchung auf dem Betrieb des Beschuldigten getroffenen Massnahmen, insbesondere die am 7. August 2017 durchgeführte Hofräumung, waren verwaltungsrechtlicher Art. Das Veterinäramt Thurgau war gestützt auf die damals geltenden Bestimmungen zur Durchführung legitimiert. «Es brauchte dafür keinen Hausdurchsuchungsbefehl und auch keine Bewilligung der Staatsanwaltschaft», schreibt die Stawa Thurgau. «Es ist deshalb für die Staatsanwaltschaft Thurgau nicht nachvollziehbar, weshalb das Bezirksgericht Arbon zum Schluss kommt, dass die verwaltungsrechtlich erhobenen Beweise unverwertbar sein sollen.»

Regierungsrat distanziert sich von Rücktrittsforderungen

«Der Regierungsrat des Kantons Thurgau nimmt zur Kenntnis, dass die Staatsanwaltschaft Thurgau Berufung gegen das erstinstanzliche Urteil gegen den Tierhalter U.K. angemeldet hat», teilt die Staatskanzlei des Kantons ebenfalls in einer Medienmitteilung am Dienstag mit. «Bis zum Vorliegen des schriftlichen Urteils wird sich der Regierungsrat nicht weiter zum Verfahren äussern.» Nur so viel: Die politische Aufarbeitung habe mit dem Einsetzen einer Untersuchungskommission bereits stattgefunden. Basierend auf dem Bericht seien laut Regierung diverse Massnahmen umgesetzt worden. Zudem weist die Regierung darauf hin, dass das umfassende Tierhalteverbot gegen Ulrich K. unverändert Bestand habe. «Zudem distanziert sich der Regierungsrat von Rücktrittsforderungen an die Adresse von Walter Schönholzer.»

Schönholzer hatte an der Generalversammlung des Verbandes Thurgauer Landwirtschaft kürzlich Stellung zum Fall genommen. «Fassungslos, enttäuscht und wütend», hat er sich laut «Thurgauer Zeitung» (Bezahlartikel) geäussert. «Da tanzt uns ein Tierhalter 15 Jahre auf der Schnauze rum; macht, was er will, verhöhnt und bedroht die Behörden aufs Übelste, vernachlässigt seine Tiere, ist vorbestraft und kommt mit so einer geringen Strafe davon», zitiert ihn die Zeitung. Das Urteil sei ein Skandal.

