Würzburg : Staatsanwaltschaft geht von islamistischem Hintergrund aus

Bereits kurz nach der Tat gab es erste Hinweise auf ein extremistisches Motiv bei der tödlichen Messerattacke. Nun bestätigen die Behörden, dass ihre Ermittlungen in diese Richtung gehen.

Bei der Messerattacke in Würzburg sind am 25. Juni 2021 drei Menschen getötet und fünf verletzt worden. Mindestens zwei Opfer schwebten nach der Tat in Lebensgefahr.

In Würzburg trauern die Menschen noch immer nach der Attacke vom letzten Freitag. Rund um das Kaufhaus, in dem sich die Szenen abspielten, legen sie Blumen und Kerzen nieder.

Psychiatrisches Gutachten soll Klarheit bringen

Der Tatverdächtige soll am Freitag in einem Würzburger Kaufhaus mit einem Küchenmesser auf insgesamt zehn Menschen eingestochen haben, von denen er drei Frauen tötete . Sieben weitere Menschen erlitten teils lebensgefährliche Verletzungen. Inzwischen befindet sich von den Verletzten niemand mehr in Lebensgefahr.

Die Ermittlungsbehörde gab ein gerichtspsychiatrisches Gutachten in Auftrag, um die Frage der Schuldfähigkeit des als psychisch auffällig beschriebenen Mannes zu klären. Ausserdem solle eine Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus oder einer Entziehungsanstalt geprüft werden.

War der Täter früher Mitglied von Al-Shabab?

Wie die Münchner Ermittler mitteilten, hatte sich in diesem Jahr bereits die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe mit dem Tatverdächtigen befasst. Hintergrund sei ein Zeugenhinweis aus dem Januar gewesen, wonach der Tatverdächtige in den Jahren 2008 und 2009 für die islamistische Shabab-Miliz in Somalia Zivilisten, Journalisten und Polizisten getötet haben wolle.