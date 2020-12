Schüsse in Berlin-Kreuzberg : Staatsanwaltschaft geht von Verbrechen der organisierten Kriminalität aus

Die Schüsse fallen am frühen Morgen des zweiten Weihnachtstags. Mitten in Berlin findet die Polizei mehrere Verletzte. Einen weiteren zieht sie aus dem Landwehrkanal.

Es war noch stockdunkel, als am frühen Morgen des zweiten Weihnachtstages in Berlin-Kreuzberg Schüsse fielen. Vier Männer wurden dabei schwer verletzt, wie die Berliner Polizei und die Generalstaatsanwaltschaft am Samstag mitteilten. Nach derzeitigem Kenntnisstand alarmierten Anwohner die Polizei, die die Schüsse in der Stresemannstrasse in unmittelbarer Nähe der SPD-Parteizentrale kurz vor vier Uhr gehört hatten. Die Einsatzkräfte fanden drei Verletzte noch am mutmasslichen Tatort. Ein vierter Verletzter sprang in den nahen Landwehrkanal, aus dem ihn Rettungskräfte herauszogen. Die Staatsanwaltschaft geht von einem Verbrechen im Milieu der Organisierten Kriminalität aus.