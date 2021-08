Tötungsdelikt im Kosovo - Staatsanwaltschaft gibt Details zu den Tätern bekannt

Die zwei Männer werden im Kosovo des Mordes beschuldigt. Sie waren in einem Audi mit Schweizer Kennzeichen unterwegs.

Zwei Männer sollen im Kosovo die 18-jährige M.O. umgebracht haben. Ihre Leiche haben A.S.* (32) und D.K.* (29) am Sonntag im Schweizer Audi in das Spital von Ferizaj gebracht – danach verschwanden die beiden. Bildmaterial der Überwachungskameras führte die Behörden zu den zwei mutmasslichen Tätern S. und K.