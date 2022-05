Basel: Ermittlern haben schon 178 Bilder und Videos von Angriff auf Kinderfest

Zahlreiche Augenzeugen hielten die Attacke auf das Kinderfest am Sonntag in Basel fest.

Das türkische Kinderfest in Basel war schon fast zu Ende, als am Sonntag ein Mob von über 30 Männern auf die Festbesucherinnen und -besucher losging . Bei den Angreifern soll es sich laut Augenzeuginnen und -zeugen um Anhänger der kurdischen Arbeiterpartei PKK gehandelt haben. Mehrere Personen wurden verletzt, darunter auch die Organisatoren des Fests. Fünf Angreifer im Alter von 24 bis 30 Jahren wurden festgenommen.

Die Staatsanwaltschaft hatte schon am Sonntag ein Upload-Formular eingerichtet, um Fotos und Videos des Vorfalls zu sammeln. Bis am Mittwoch gingen 178 Bilder und Videoclips ein, wie die Behörde auf Anfrage mitteilte. «Unser Kriminalisten sind daran, das Datenmaterial auszuwerten», so Mediensprecher Martin Schütz. Die Videos und Fotos liefern den Ermittlern nicht nur Hinweise auf die Täterschaft, sondern können auch helfen, den Tathergang zu rekonstruieren. Zudem sind sie für die Fahndung der noch nicht identifizierten Tatbeteiligten ein Trumpf im Ärmel der Behörde.

Erhalten die Täter bald ein Ultimatum?

Im Nachgang zu schweren Ausschreitungen an Fussballspielen oder Demonstrationen hat die Staatsanwaltschaft schon wiederholt zum Mittel der Öffentlichkeitsfahndung gegriffen. Dabei kommt stets ein mehrstufiges Verfahren zu Anwendung. Zunächst wird eine Frist kommuniziert, in der sich Tatbeteiligte selbst der Behörde stellen können. Lassen sie diese verstreichen, werden anonymisierte Bilder veröffentlicht und die gesuchten Personen erhalten wiederum eine Frist, bevor die unbearbeiteten Aufnahmen veröffentlicht werden.

Kurden distanzieren sich von Gewalt

In einer Stellungnahme verurteilte die Demokratische Gesellschaft der Kurden in der Schweiz die Gewalt und distanzierte sich «klar von diesem Vorfall». Die kurdischen Vereine hätten mit den Geschehnissen vom Sonntagabend nichts zu tun. Sie halten in ihrer Mitteilung fest, dass «eine Gruppe kurdischer Jugendlicher gegen dieses Ereignis protestiert hat». Der CDKS wirft den Veranstaltern vor, dass das Kinderfest zu einem Propaganda-Event für die türkische Regierung gemacht worden sei. Diese besetze und greife kurdische Gebiete an. Die Organisatoren des türkischen Kinderfests waren für eine Stellungnahme noch nicht erreichbar.