Staatsanwaltschaft klagt Gil Ofarim wegen falscher Verdächtigung an

Hotel Westin in Leipzig

Der Musiker soll wegen seiner Davidstern-Kette von dem Hotel in Leipzig abgewiesen worden sein. (Symbolbild)

Schon damals hegten Fans Zweifel an den Aussagen des Musikers.

Der Grund dafür? Der Vorwurf des Musikers liess sich trotz «umfangreicher Ermittlungen» offenbar nicht erhärten. Die Beamten seien gemäss dem Online-Portal «Spiegel» zum Ergebnis gekommen, dass der geschilderte Vorfall sich «nicht so ereignet» hätte. Nun soll sich der Musiker wegen Verleumdung und falscher Verdächtigung vor Gericht verantworten müssen.

Gil Ofarim (39) wandte sich an die Öffentlichkeit, nachdem er wegen seiner Davidstern-Kette von einem Hotel abgewiesen worden sein soll.

Schon damals gab es Zweifel