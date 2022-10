Deutschland: Staatsanwaltschaft klagt Maddie-Verdächtigen Brückner (45) an 

1 / 4 Christian Brückner (45) ist von der Staatsanwaltschaft Braunschweig angeklagt worden. Screenshot Im werden mehrere Vergewaltigungen und Sexualdelikte vorgeworfen. Auch im Fall um das Verschwinden von Maddy McCann wird gegen Brückner ermittelt. Reuters Der Fall Maddie sorgte international für Schlagzeilen. AFP

Darum gehts Die Staatsanwaltschaft Braunschweig klagt den Deutschen wegen mehrerer Vergewaltigungen und Sexualdelikte an.

Die Sexualdelikte fanden zwischen den Jahren 2000 und 2017 statt.

Gegen Brückner wird auch im Zusammenhang mit dem Verschwinden von Maddy McCann ermittelt.

Die Staatsanwaltschaft Braunschweig hat am Dienstag Anklage gegen den 45-jährigen Christian Brückner erhoben. Offizieller Anklagegrund sind «mehrere Sexualstraftaten, die dieser zwischen dem 28.12.2000 und dem 11.06.2017 in Portugal begangen haben soll.»

Bei dem Angeschuldigten handelt es sich gemäss der Staatsanwaltschaft um dieselbe Person, gegen die auch im Zusammenhang mit dem Verschwinden des damals 3-jährigen britischen Mädchens Madeleine Beth McCann am 03.05.2007 aus einer Appartementanlage in Praia da Luz in Portugal wegen des Verdachts des Mordes ermittelt wird.

«Schwere Vergewaltigung und sexueller Missbrauch von Kindern»

Konkret werde Brückner in drei Fällen «schwere Vergewaltigung» und in zwei Fällen «Taten des sexuellen Missbrauchs von Kindern» vorgeworfen. In einem Fall wird ihm vorgeworfen, zwischen dem 28.12.2000 und dem 08.04.2006 eine unbekannt gebliebene ca. 70-80 Jahre alte Frau in ihrer Ferienwohnung in Portugal gefesselt und vergewaltigt zu haben.

Im gleichen Zeitraum soll Brückner ein 14-jähriges deutschsprachiges Mädchen in seinem Haus nackt an einen Holzpfahl gefesselt, ausgepeitscht und zum Oralverkehr gezwungen haben. In der Nacht des 16. April 2004 soll Brückner gemäss Staatsanwaltschaft eine 20-jährige Frau aus Irland «unter Vorhalt eines Messers geweckt und brutal vergewaltigt» haben. Später soll er das Opfer gefesselt und erneut vergewaltigt haben und schliesslich gewaltsamen Oralverkehr mit dem Opfer durchgeführt haben. Brückner filmte dabei «grosse Teile des Geschehens» mit einer mitgebrachten Videokamera.