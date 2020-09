Ein 30-jähriger Mann muss sich diese Woche vor dem Bezirksgericht Saanen für seine Taten verantworten. Der Mann gestand, im Januar 2017 eine Prostituierte mit 20 Messerstichen umgebracht zu haben. Danach reinigte er den Tatort und packte die Leiche der 49-jährigen Frau in einen Koffer, den er zu sich nach Hause schleppte. Am Mittwoch, dem zweiten Prozesstag, hat die Staatsanwaltschaft das geforderte Strafmass bekannt gegeben: eine Haftstrafe von mindestens 17 Jahren wegen Mordes, wie die «Freiburger Nachrichten» berichten.

Die Verteidigerin des Angeklagten plädiert hingegen auf Tötung. Sie sieht die Gründe für die Tat in einer «existenziellen Suche» nach der Herkunft ihres Mandanten. Dieser wurde als Kind in Brasilien von seiner Mutter zur Adoption freigegeben. Er gehe davon aus, dass seine leibliche Mutter als Prostituierte gearbeitet habe. «Die Parallelen zwischen seiner brasilianischen Mutter, die ihn verlassen hat, und der Prostituierten aus der Dominikanischen Republik liegen auf der Hand.» Beim Geschlechtsverkehr sei dann das Kondom gerissen, worauf die Prostituierte ihn angeschrien habe. «Das machte ihn wütend, und innert Sekunden übermannten ihn die Emotionen.» Ihr Mandant habe nicht vorgehabt, die Frau zu töten, als er am Tatabend das Haus verliess. Sie fordert eine Haftstrafe unter zehn Jahren.