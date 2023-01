Daniel Stricker: Staatsanwaltschaft prüft rechtliche Schritte

«Also habe ich das Zertifikat von jemandem genommen, meinen Namen oben hingeschrieben und das ausgedruckt. Dann ging ich an den Flughafen.» Die Frau an der Kontrolle habe das Zertifikat tatsächlich nicht gescannt. «An Bord musste man dann ausfüllen, dass man geimpft ist. Da habe ich gelogen», sagte Stricker.

Seine Äusserungen an einer Buchlesung in Bern könnten Daniel Stricker teuer zu stehen kommen.

Daniel Stricker ist ein vorsichtiger Mann. Der Pandemie-Leugner und Youtuber ist sich bewusst, was er wann sagen darf, und was nicht. Damit man ihn nicht anzeigen kann. Das macht er gegenüber seinen Zuschauerinnen und Zuschauern auch transparent, reizt den Rahmen des gesetzlich Möglichen aber sehr gerne restlos aus.

Das tut er in seinen Youtube-Videos, tat er aber auch am vergangenen Samstag an seiner Buchlesung in Bern-Bümpliz. Über Roger Schawinski sagte er beispielsweise: «Er war mal keine Witzfigur» und kommentierte gleich selber: «Das ist am Rande des Justiziablen.»