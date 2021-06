Wirecard-Chef Markus Braun – Staatsanwaltschaft sucht nach Vermögen

Die Staatsanwaltschaft hat Indizien, dass Braun Teile seines Vermögens verschoben haben könnte. Konkret geht es um Bilder, die aus seinem Anwesen in Kitzbühel weggeschafft worden seien. Ein Teil des vorgefundenes Mobiliars soll auf Brauns Ehefrau überschrieben worden sein. Zudem liegen der Staatsanwaltschaft offenbar neue Informationen über eine weitere Immobilie in Österreich vor, die Braun gehöre. Braun selbst beteuert, all sein Vermögen in der Höhe von 75 Millionen Euro sei eingefroren.