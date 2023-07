Staatsbesuch: Frankreichs Präsident Macron besucht die Schweiz

2015 und 2016 war zuletzt ein französischer Staatspräsident in der Schweiz – 2015 war es ein offizieller Staatsbesuch von François Hollande, ein Jahr später reiste Hollande mit weiteren europäischen Staats- und Regierungschefs zur Eröffnungszeremonie des Gotthard-Basistunnels in die Innerschweiz. Nun, sieben respektive acht Jahre später, wird der Schweiz wieder die Ehre zuteil, wie die «NZZ am Sonntag» berichtet. Emmanuel Macron wird im November in der Schweiz erwartet. Dies habe das Präsidialdepartement von Aussenminister Alain Berset gegenüber der Zeitung gesagt. «Das EDI bestätigt, dass ein Staatsbesuch von Präsident Emmanuel Macron am 15. und 16. November 2023 in Bern vorgesehen ist.»