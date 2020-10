Ein Briefumschlag mit unbekannter Substanz sorgte am Montag in Sitten für einen Polizeieinsatz.

In der Walliser Staatskanzlei ging am Montag ein Beschwerdebrief ein.

Die Staatskanzlei des Kantons Wallis hat am Montag per Post ein Beschwerdeschreiben erhalten. Der Briefumschlag, welcher an die Kantonsverwaltung adressiert war, enthielt zudem eine unbekannte Substanz in Pulverform, schreibt die Kantonspolizei Wallis in einer Mitteilung.