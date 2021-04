Idriss Déby Itno : Staatspräsident bei Kämpfen an der Front im Tschad getötet

Tschads Präsident Idriss Déby Itno starb im Kampf gegen Rebellen im Norden des Landes. Itno hatte seit 1990 den Tschad regiert und war eben erst im Amt bestätigt worden.

Idriss Déby Itno fiel in Kämpfen an der Front.

Der erst vor kurzem im Amt bestätigte Präsident des Tschad, Idriss Déby Itno, ist bei Kämpfen gegen Rebellen verletzt worden und an diesen Verletzungen gestorben. Die Kämpfe hätten am Wochenende im Norden des Landes stattgefunden, hiess es in einer am Dienstag im Staatsfernsehen verlesenen Erklärung der Streitkräfte. Déby war 1990 durch einen Putsch an die Macht gekommen und regierte seitdem das zentralafrikanische Land, das zu den ärmsten Ländern der Welt gehört.