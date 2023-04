Credit Suisse: Darf Karin Keller-Sutter UBS-Milliarden-Deal nicht unterschreiben?

Der Nationalrat fügte Finanzministerin Karin Keller-Sutter am Mittwoch ihre grösste politische Niederlage zu. Eine unheilige Allianz von SP, Grünen und SVP stimmte gegen die Milliarden-Kredite für die neue Mega-UBS.

Die FDP-Bundesrätin zeigte den Medien die kalte Schulter und verliess den Saal nach der Abstimmung wortlos. Immerhin: Sie kann sich damit trösten, dass das Geld auch so in trockenen Tüchern ist. Denn die sechsköpfige Finanzdelegation hatte die mit Notrecht verfügten Kredite noch am historischen 19. März abgenickt.