Staatsrechtler kritisieren Demo-Verbot in Schweizer Städten

So etwa an einer Pro-Palästina-Demo in Berlin.

Kundgebung wie diese für Israel am Münsterhof am 10. Oktober sind kommendes Wochenende in Bern, Basel und Zürich verboten.

Darauf haben die Städte Zürich, Bern und Basel reagiert und Demo-Verbote erlassen (siehe unten). Helen Keller, Professorin am Institut für Völkerrecht und ausländisches Verfassungsrecht der Universität Zürich, sieht das kritisch: «Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte sagt ganz klar, dass ein generelles Verbot von Versammlungen nur in Ausnahmefällen genehmigt werden darf. Die Behörden sind ausserdem verpflichtet, eine klare Begründung anzugeben, wieso ein weitreichendes Verbot ausgesprochen wird.»

«Versammlungsfreiheit ist ein hohes Rechtsgut»

Auch, dass wie im Falle der Demo in Basel eine Gegendemonstration angekündigt wurde, ist laut der Staatsrechtlerin alleine kein ausreichender Grund für ein so weitgehendes Verbot. «Die Versammlungsfreiheit ist ein hohes Rechtsgut. Die Behörden und das Gemeinwesen haben dafür zu sorgen, dass die Menschen in der Öffentlichkeit ihre Meinung kundtun können.» Das Verbot ist laut der Staatsrechtlerin nur dann zulässig, wenn die Behörden darlegen können, dass das Gewaltpotenzial so hoch ist, dass es nicht mehr möglich ist, die Demonstrationsteilnehmenden und Dritte ausreichend zu schützen.