Finanz und Wirtschaft – «Staatsschulden sind nicht per se schlecht»

Regierungen und Zentralbanken haben in der Pandemie zu ausserordentlichen Massnahmen gegriffen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hat das Anleihenkaufprogramm mehrmals aufgestockt, Brüssel hat einen Wiederaufbaufonds lanciert und den Stabilitäts- und Wachstumspakt ausgesetzt, der die Mitgliedstaaten zu Fiskaldisziplin anhalten soll. In der Folge ist die öffentliche Verschuldung der Euroländer nochmals stark gestiegen. Fast 100 Prozent des Bruttoinlandprodukts machen die Staatsschulden insgesamt aus. In Italien liegt die Quote bei 156 Prozent, in Griechenland über 200 Prozent.