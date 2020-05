«Ultimate Garden Clash»

Stabhochspringer Duplantis und Lavillenie teilen sich Sieg

Starten im Garten: Mit einem Showkampf auf zwei Kontinenten sorgten die drei besten Stabhochspringer der Welt am Sonntag für Unterhaltung.

Alle drei Athleten traten zu dem Fern-Wettkampf jeweils auf ihren Sprunganlagen im heimischen Garten an: der Franzose Lavillenie zu Hause in Clermont-Ferrand, der US-Amerikaner Kendricks in Oxford/Mississippi, Hallenweltrekordler «Mondo» Duplantis (Schweden) war an seinem Wohnort in Lafayette/Louisiana dabei.