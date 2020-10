Gewusel im Gehege : Stachelschweine geraten wegen Mäusebussard mächtig unter Stress

Im Stachelschwein-Gehege von Johns kleiner Farm herrschte am Samstag grosses Gewusel. Auslöser war ein Greifvogel, von dem sich die Nager bedroht fühlten.

Unter den Stachelschweinen von Johns kleiner Farm in Kallnach BE herrschte am Samstag kurzzeitig Aufruhr: Mit gesträubten Spiessen und piepsenden Lauten wuselten die Nagetiere in beeindruckendem Tempo durcheinander. Den Stress ausgelöst hatte ein Mäusebussard, der ziemlich tief über dem Gehege vorbeiflog, wie Johns kleine Farm zum Video schreibt.