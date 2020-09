ZSC-CEO spricht Klartext : «Stadionverbote können zum Thema werden»

Anfang Oktober beginnt die neue Eishockeysaison. In den Stadien gilt dann eine Maskenpflicht. Peter Zahner erklärt, wie er mit Verweigerern umgeht.

«Existenz unserer Clubs steht auf dem Spiel»

Den Verein selbst sowie die Spieler nimmt der 59-Jährige derweil in die Pflicht. Dass die Eishockeyclubs in den nächsten Monaten unter Beobachtung stehen, weiss der ZSC-CEO nämlich. Strittige und umstrittene Szenen will er deshalb verhindern. Also Szenen, wie sie etwa beim Bundesligaauftakt zwischen Bayern und Schalke, als alle Bayern-Bosse ohne Maske auf der Tribüne sassen, zu sehen waren. «Das darf uns nicht passieren. Wir können nicht etwas verlangen, was wir selbst nicht vorleben», sagt Zahner.