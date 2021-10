Mega-Auftrag für 2 Milliarden Franken – Stadler Rail baut für SBB 286 neue Züge

Das sind die Kriterien für den Zuschlag

Wie die SBB in der Medienmitteilung schreibt, wurde der Grossauftrag gemäss den gesetzlichen Bestimmungen vergeben. Für die Bewertung massgebend waren Wirtschaftlichkeit, Qualität, Erfüllungsgrad der Lastenhefte und kommerziell-technische Einzelaspekte.

Bei der Wirtschaftlichkeit werden nicht nur die Investitionskosten berücksichtigt, also etwa der Kaufpreis pro Fahrzeug. Ins Gewicht fallen auch die Betriebskosten, wie die Kosten für Instandhaltung, Reinigung, Energie sowie die Preise für ausgewählte Ersatzteile. «Insgesamt hat Stadler bei der Wirtschaftlichkeit am besten abgeschnitten; dies ist zurückzuführen auf die tieferen Betriebskosten», so die SBB.