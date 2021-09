400-Millionen-Deal - Stadler Rail verliert Grossauftrag wegen Signatur-Patzer

Grund ist eine digitale Signatur, die in der EU nicht gültig sei – Stadler Rail will weiterkämpfen.

Das Schweizer Unternehmen Stadler Rail hatte sich in einem Ausschreibungsverfahren der Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) durchgesetzt und sich den Vertrag zur Lieferung von 186 Doppelstockzügen gesichert. Die Euphorie über den mit 400 Millionen taxierten Auftrag sollte nicht lange andauern. Wie «Der Standard» schreibt, hat das Bundesverwaltungsgericht die Zuschlagserteilung am 10. September für nichtig erklärt.

Signatur nicht EU-konform

Ohne den Einspruch von Alstom Transport gegen die Vergabe des Auftrags an Stadler Rail wäre dieser Fauxpas aber wohl nie aufgeflogen. Wo kein Richter – da kein Urteil. Auf die ÖBB könnte jetzt ein neues Problem zukommen: Es fehlt an Anbietern für ein neues Ausschreibungsverfahren. Siemens hatte an dem ersten gar nicht erst teilgenommen, weil das Unternehmen ausser Stande war, die geforderte Sitzplatzanzahl zu liefern. Und Alstom/Bombardier schied aus, weil sie massive Lieferschwierigkeiten mit dem letzten Auftrag haben. Bliebe noch die Stadler Rail AG, die jetzt wiederum Schadenersatz verlangen könnte für den geleisteten Aufwand, der jetzt im Nirgendwo verendet.

Stadler Rail nimmt Stellung

Die Schweizer Firma nahm am Dienstagnachmittag in einer Medienmitteilung Stellung zum Debakel: «Stadler hat diese elektronische, von den zuständigen internationalen Behörden anerkannte, Signatur schon hundertfach bei der Teilnahme an Ausschreibungen im EU-Raum verwendet. Zahlreiche so unterzeichnete Angebote wurden damit gewonnen, auch solche österreichischer Bahnen», schreibt das Unternehmen.