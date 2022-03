Wegen Sanktionen – Stadler Rail zieht sich vorläufig aus Belarus zurück

Das Unternehmen von Peter Spuhler verlagert seine Produktion aus Belarus in die EU und in die Schweiz.

«Durch die bisher verhängten Sanktionen gegen Belarus zeichnen sich mittlerweile Einschränkungen für die weitere Betriebstätigkeit und die Lieferketten ab», erklärte das Unternehmen des ehemaligen SVP-Nationalrats Peter Spuhler. Stadler verlagere Aufträge nun von Belarus in Werke in der Europäischen Union und der Schweiz.



Belarus ist ein Verbündeter von Russland. Russische Truppen sind auch von Belarus aus in die Ukraine eingefallen. Belarus beteiligt sich bislang aber nicht direkt an der Invasion. Von seiner Grenze sind es nicht einmal 100 Kilometer bis nach Kiew.