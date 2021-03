Aufgrund von Sparmassnahmen will die Stadt Bern den Friedhof in Bümpliz schliessen und zu einem Park umfunktionieren. Das Vorhaben stösst bei der Bümplizer Bevölkerung auf Widerstand.

Die Stadt Bern muss den Gürtel enger schnallen und neue Sparmassnahmen treffen. Einige der Sparvorschläge sorgen nun für rote Köpfe. Nachdem bereits die vorgesehene Schliessung der Stadtgalerie für Unmut sorgte, erntet nun ein weiterer Schliessungsvorschlag harte Kritik: Der 1885 gebaute Friedhof in Bümpliz soll geschlossen werden, damit jährlich bis zu 400’000 Franken eingespart werden können. Der Friedhof soll zu einem Park umfunktioniert werden.

Bümpliz setzt sich zur Wehr

Bei einigen Bewohnerinnen und Bewohnern von Bümpliz sorgt dieser Vorschlag für Unverständnis – so auch bei Christine Pasquadibisceglie. Die 42-jährige Bernerin wohnt seit 38 Jahren in Bümpliz und engagiert sich nun aktiv für den Erhalt des Friedhofs. «Rund ein Viertel der Stadtbernerinnen und Stadtberner wohnen in diesem Stadtteil, also sollten wir auch hier liegen dürfen, wenn wir tot sind.»

Die Aussicht auf eine Umwandlung des Friedhofs in einen Park mache die Situation auch nicht besser: «Wir haben mehr als genug Grünfläche in Bümpliz. Nur Leute, die noch nie hier waren, glauben, der Westen Berns bestehe nur aus grauen Betonhäusern», so die Bernerin. Es sei ihr zudem ein persönliches Anliegen, selbst einmal in Bümpliz begraben zu werden: «Wenn ich tot bin, sollen mich meine Familie und meine Freunde hier besuchen können.»

«Es ist eine Frechheit»

Auch die Stadtberner SVP lehnt die Schliessung des Friedhofs ab. «Bümpliz hat den Anspruch auf einen eigenen Friedhof», so SVP-Fraktionschef Alexander Feuz. Die anderen beiden Friedhöfe der Stadt seien zu weit entfernt, als dass die ältere Menschen problemlos dorthin gelangen könnten. «Das ist eine Zumutung und eine absolute Frechheit.»

Die Stadt Bern sollte lieber anderswo sparen, sagt Feuz. Möglichkeiten gebe es genug: «Sinnvoll wäre etwa ein Verzicht auf den vorgesehenen Bau einer unterirdischen Turnhalle im Kirchenfeld Schulhaus für 20 Millionen.» Solche Investitionen sollten unterlassen werden, denn: «Die Stadt Bern sollte traditionelle und notwendige Einrichtungen aufrechterhalten – wie etwa den Friedhof in Bümpliz.»

Kein Grab wird frühzeitig aufgehoben

Die Stadt Bern äussert sich zu der vorgesehenen Friedhofsschliessung wie folgt: «Wir kennen die Bedürfnisse der Bevölkerung. Es geht jedoch darum, einen wichtigen Sparbeitrag zu Gunsten der Stadt zu leisten», so Christoph Schärer, Leiter Stadtgrün Bern. Bis zu 400’000 Franken könne die Stadt jährlich einsparen, wenn die Infrastruktur-, Gebäude- und Personalkosten wegfallen würden.