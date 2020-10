60 Prozent weniger Verkehr : Stadt Bern plant drastische Verkehrsreduktion rund um Bahnhof

Autofahrer müssen sich auf starke Veränderungen rund um den Bahnhof Bern einstellen. Mit der umfassenden Sanierung soll auch der Fussverkehr mehr Platz bekommen. Autofahrer haben das Nachsehen.

Mehr Platz für Fussgänger

So entsteht eine unterirdische Personenpassage vom neuen Bahnhofzugang am Bubenbergplatz zum Hirschengraben. Der Fussverkehr soll am Bubenbergplatz mehr Platz erhalten, wie Stadtingenieur Reto Zurbuchen ausführte. Konkret bedeutet dies, dass Fahrspuren abgebaut und die Grünzeiten für Fussgänger an den Ampeln verlängert werden.