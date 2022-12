Bundesratswahlen: Klimastreik-Demo gegen Albert Rösti verboten

Am Mittwoch gilt es ernst: 20 Minuten informiert laufend auf allen Kanälen über Entwicklungen, Resultate und Insights zu den Bundesratswahlen.

Sie wollten am Mittwoch anlässlich der Bundesratswahlen 2022 gegen eine allfällige Wahl Albert Röstis demonstrieren. Die Stadt Bern verbot das aber.

Klimaaktivistinnen und -aktivisten haben keine Freude an der möglichen Wahl von Albert Rösti zum Nachfolger von Ueli Maurer.

Am Mittwoch werden in Bern zwei neue Bundesräte gewählt. Favorit für die SVP ist Albert Rösti. Die Klimastreik-Bewegung hat daran keine Freude und wollte mit zehn Personen gegen eine allfällige Wahl Albert Röstis protestieren.

Daraus wird aber nichts: «Die Berner Polizei hat jegliche Form von Protest unter Androhung von strafrechtlichen Massnahmen verboten», schreibt die Bewegung in einer Mitteilung. Und weiter: «Anscheinend will man in Bern nicht, dass die fossile Party von der Zivilgesellschaft gestört wird. Dieses Verbot ist ein massiver Verstoss gegen die Versammlungs- und Meinungsfreiheit.»