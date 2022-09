Autos als Blumenbeete : Stadt Bern verzichtet für Klima-Kunstprojekt auf 42’000 Franken

Ein wenig erinnern sie an die Hornbach-Werbung, in der vernachlässigte Gewächse das Auto ihres Besitzers kapern und danach die halbe Stadt verwüsten: die bunt bemalten und bepflanzten Autowracks, die aktuell am Bubenbergplatz und in den blauen Zonen in den Quartieren der Stadt Bern stehen. Anders als die Baumarktkette will die Universität Bern mit ihrem Kunstprojekt «Flooded Cars» aber nicht zur Pflege des heimischen Gartens anregen, sondern die Betrachtenden über mögliche Klimaschutz-Massnahmen nachdenken lassen. Entbehrliche Parkplätze, so die Botschaft, könnten auch für mehr Grün genutzt werden.