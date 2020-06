Diversität im Alltag

Stadt Bern will die Gender-Schilder, der Kanton aber nicht

Schwangere, lesbische Paare oder alte Damen auf den Fussgängerschildern: Bern prüft nun definitiv die Anbringung von gendergerechten Strassensigneten. Aber der Kanton hat Bedenken.

Eine ältere Frau, eine schwangere Frau oder ein lesbisches Paar – die neuen Fussgängerschilder von Genf kommen auch in Bern gut an.

Als die Stadt Genf 250 «gendergerechte Verkehrsschilder» anbrachte, wurde der Ruf danach in der Stadt Bern ebenfalls laut. Wie der «Bund» nun berichtet, haben die Schilder gute Chancen, bald auch in der Stadt Bern zu stehen. In einer Antwort auf eine entsprechende Motion schreibt der Gemeinderat, dass er «grosse Sympathien» für die Schilder hege. Die Gleichstellung von Mann und Frau und Menschen mit Behinderung habe in der Stadt Bern einen hohen Stellenwert. Der Gemeinderat beantragt dem Stadtrat darum, die Motion als Richtlinie als erheblich zu erklären.