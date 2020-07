Meister am SOnntag?

Stadt Bern zerbricht sich bereits den Kopf über mögliche YB-Feier

Die Berner Young Boys haben diesen Sonntag die Möglichkeit, Meister zu werden. Deswegen macht sich die Stadt Bern jetzt Gedanken über die Feierlichkeit in Zeiten von Corona.

Am Sonntag könnten sich die Berner Young Boys vorzeitig den Meistertitel sichern. «Dass dies viele Bernerinnen und Berner in Festlaune versetzt, ist verständlich», schreibt die Stadt Bern in einer Medienmitteilung dazu. Die Direktion für Sicherheit, Umwelt und Energie hat sich also bereits mit dem Szenario eines möglichen Meistertitels für YB auseinandergesetzt – und dieses muss natürlich nach wie vor Corona-konform sein. «Es ist wichtig, dass die Feierlichkeiten in einem kleineren Rahmen stattfinden und die Fangruppen auf eine grössere Ansammlung verzichten», teilt die Stadt mit. Die Behörden verlassen sich auch auf die Fans. «Sollte sich YB den Meistertitel sichern, zählt die Stadt Bern auf die Solidarität und das Verantwortungsbewusstsein der Fans», steht in der Mitteilung.