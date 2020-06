Massnahme gegen Littering

Stadt entfernt wegen Littering Abfallkübel

Wegen Missbrauchs und mangelnder Ordnung hat die Stadt Kriens im Wald Abfalleimer entfernt. Nun wird geprüft, ob das Problem so gelöst werden kann.

Die Stadt Kriens kämpft gegen Littering bei Grillstellen: «Mehr als doppelt so oft wie bisher haben die Werkdienste Kriens seit März die Abfalleimer in den Naherholungsgebieten und siedlungsnahen Räumen auf dem Sonnenberg und im Schachenwald geleert. Die Werkdienst-Mitarbeitenden haben dabei deutlich häufiger als früher dramatische Zustände angetroffen», teilte sie am Donnerstag mit. Neben Vandalismus an den Anlagen sei auch vermehrt Abfall liegengelassen worden, in einigen Fällen sogar ganze gefüllte Abfallsäcke. Das sei «unhygienisch, unfair, verursacht zusätzlichen Aufwand und ist illegal».