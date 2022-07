Zürich : Stadt gegen Heimatschutz – soll die Inschrift «Mkopf» verschwinden?

Das Baugesuch hat die Stadt Zürich im November letzten Jahres eingereicht. Sie stützt sich dabei auf einen Bericht von 2021, welcher die Entfernung von rassistischen Bezeichnungen fordert. Vorgesehen sei eine Abdeckung mit einer Sandsteintafel am Neumarkt beziehungsweise mit übermaltem Japanpapier an der Niederdorfstrasse.

«Aufarbeitung der Vergangenheit»

Sowohl der Stadtzürcher Heimatschutz, wie auch der des Kantons Zürich empfehlen hingegen das Anbringen einer erläuternden Schrifttafel an den beiden Häusern. «Wir tolerieren keinen Rassismus», sagt Evelyne Noth, Präsidentin des Stadtzürcher Heimatschutzes. Die Namen der Häuser sollen an die Beziehungen zwischen zürcherischen Kaufleuten und Mauren aus Nordafrika und dem Nahen Osten erinnern. «Wir wollen die Spuren dieser Vergangenheit nicht beseitigen, sondern aufarbeiten», sagt Noth weiter. So würden beispielsweise auch Rathäuser, Schlösser und Richtplätze häufig an Verletzungen der Menschenrechte erinnern. «Entfernt werden diese Stätten aber nicht.»