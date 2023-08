Mühlesteg Zürich: Stadt gibt Liebenden letzte Chance, ihre Liebesschlösser abzuholen

In der Nacht vom 23. auf den 24. August wird der Mühlesteg aus der Limmat herausgehoben. Der als «Liebesbrücke» bekannte Steg muss saniert werden, weil er aufgrund der Witterung und der intensiven Nutzung über die Zeit Schaden genommen hat. Die Gitter, an denen die Liebesschlösser befestigt sind, sind rostig und verbogen und werden deshalb ausgetauscht.

Wie das Stadtzürcher Tiefbauamt am Dienstag mitteilt, will man Liebenden nun aber die Chance geben, ihre Schlösser vor dem Abbau der Brücke abzuholen. Am Mittwochnachmittag, 16. August 2023, von 13 bis 15 Uhr werden zwei Mitarbeitende des Tiefbauamts auf Wunsch einzelne Schlösser fachgerecht entfernen und abgeben. Die übrigen Schlösser und das Gitter werden als Altmetall recycelt.

Neue Liebesschlösser am sanierten Mühlesteg

Am Donnerstag, 17. August, ab acht Uhr wird der Mühlesteg für Vorarbeiten gesperrt. Die Abbauarbeiten am Mühlesteg beginnen – bei trockenem Wetter – am 23. August ab 19 Uhr mit der Installation eines Krans auf dem Bahnhofquai neben dem Globus-Provisorium. In der Nacht auf den 24. August wird die Brücke schliesslich demontiert und mit dem Kran in drei Teilen aus der Limmat gehoben.